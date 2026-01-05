بن ناصر: “محرز قدوة للجميع وسنقدم كل شيء للفوز غدا”

أشاد متوسط ميدان “الخضر” اسماعيل بن ناصر، بالدور الكبير الذي يلعبه القائد رياض محرز، في تأطير المجموعة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة ثمن نهائي الـ”كان” المرتقبة غدا أمام الكونغو الديمقراطية. سُئل بن ناصر. عن محرز، ليرد: “رياض هو قائد الفريق، وقدوة للجميع”.

وواصل لاعب دينامو زغرب الكرواتي. ممتدحا زميله في المنتخب: “هو متواجد في هذه البطولة، ويظهر لكل اللاعبين في الفريق أنه قدوة سواء داخل أرضية الملعب أو خارجه”.

أما بخصوص مباراة الكونغو الديمقراطية، فقد جدد بن ناصر، تأكيده على أن الجميع عازم على تقديم مباراة قوية، والتأهل إلى ربع النهائي. وقال: “توجنا باللقب في 2019.. نريد تلميع صورتنا. وسنقدم كل شيء من أجل الفوز غدا”.