بن ناصر محل إشادة و إجماع المحللين بفرنسا

خطف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الأضواء بعد أول مباراة بقميص ناديه الجديد، أولمبيك مارسيليا، أول أمس الأحد، أمام نادي أنجي.

في إطار مواجهة الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وصرّح المحلل الفرنسي، ولاعب نادي ليل السابق، لودوفيك أوبرايناك، لقناة “ليكيب” مُشيدا بأداء بن ناصر:” رأينا على الفور أن مرسيليا وجدت في بن ناصر قائدها الفني في خط الوسط، تمامًا كما كان فيراتي لباريس سان جيرمان”.

وأضاف المتحدث:”لقد لفت انتباهي، قام بن ناصر بإخراج العديد من الكرات، والمدرب ديزربي، عرف كيف يوظفه في الملعب”.

للإشارة، لمس، بن ناصر، 117 كرة خلال مواجهة أنجي، منها 3 تمريرات مفتاحية، و فرصة سانحة للتسجيل.