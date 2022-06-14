بن ناصر محل إهتمامات مانشستر يونايتد

تناقلت وسائل إعلامية إيطالية، أنباء عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بمتوسط ميدان ميلان الإيطالي والدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

ونقلت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، أمس الإثنين، عن اهتمام المدرب الجديد لليونايتد تين هاج بخدمات بمتوسط ميدان “الروسونيري” بن ناصر.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة الروسنيري غير مستعدة للتفريط في خدمات نجم الخضر، خاصة بعد رحيل فرانك كيسي مجانا مع نهاية هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن مانشستر يونايتد قد يقحم واحدا من مدافعيه ليندولف في الصفقة لإقناع إداراة الميلان.

يذكر أن، محادثات تجديد عقد اسماعيل بن ناصر مع ميلان عرفت توقفا مع تغيير ملاك الفريق الإيطالي.