بن ناصر محور صفقة مثيرة بين ميلان وأولمبيك مارسيليا

عاد اسم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ليتصدر عناوين الصحف الأوروبية مع اقتراب غلق سوق الانتقالات.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية أشارت إلى أن إدارة ميلان منفتحة على فكرة مقايضة لاعبها الدولي الجزائري، بن ناصر مع لاعب “لوام” أدريان رابيو.

خصوصًا بعد الخلاف الذي وقع بين الأخير وزميله جوناثان رووي داخل نادي مارسيليا. وهو ما جعل اللاعب رابيو متاحًا في سوق الانتقالات الصيفية.

من جهتها، أكدت صحيفتا لا غازيتا ديلو سبورت وألميساجيرو، أن المدرب ماسيميليانو أليغري معجب كثيرًا بقدرات رابيو، ويراه مناسبًا لتدعيم خط الوسط. غير أن العائق الأكبر يظل في مطالبه المالية المرتفعة التي تصل إلى 6 ملايين يورو سنويًا.

ورغم هذه المعطيات، يبقى إدخال اسم بن ناصر في الصفقة مثيرًا للجدل داخل أوساط جماهير ميلان. خاصة أن الدولي الجزائري يعتبر أحد أبرز عناصر خط الوسط وأكثرهم تأثيرًا عند جاهزيته البدنية.

ورغم الإصابات التي عانى منها الموسم الماضي، إلا أن قيمته الفنية لا تزال مرتفعة، وهو ما يجعل أي قرار بالتفريط فيه خطوة محفوفة بالمخاطر.

وبينما تتسارع الأحداث في الأيام الأخيرة من الميركاتو، يترقب عشاق الخضر و”الروسونيري” ما ستسفر عنه المفاوضات. في وقت لم يصدر أي موقف رسمي من اللاعب الجزائري بشأن مستقبله.