بن ناصر مرتقب غدا في “الميلانيلّو”

يقترب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أكثر من أي وقت مضى، من العودة إلى فريقه أي سي ميلان.

بعد إجرائه لعملية ناجحة على مستوى ربلة الساق في الـ20 أكتوبر المنصرم.

كما خضع لعملية إعادة التأهيل الوظيفي بمركز “أسبيتار” الاستشفائي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لما كشفه موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن بن ناصر، سيتواجد في مركز التدريبات “الميلانيلو”، غدا الأربعاء، لمواصلة عملية التأهيل الوظيفي، بإشراف الطاقم الطبي للنادي الإيطالي.

وأكد المصدر ذاته أن أول ظهور للدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعد العودة من الإصابة سيكون شهر جانفي المقبل.