بن ناصر: “مررنا بفترات صعبة ومع بيتكوفيتش سنحقق أشياء جميلة”

اعترف متوسط الميدان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بمرور المنتخب الوطني بفترات حرجة، بعد نكسة الكاميرون.

وصرّح لاعب ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، اليوم الأربعاء، لموقع “So Foot” الفرنسي: “مررنا بلحظات صعبة مع المنتخب الوطني،خصوصاً بعد الإقصاء أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم”.

وأضاف قائلاً: “كانت الضغوط كبيرة، سواء من الجماهير أو داخلياً. أتوقع أن نحقق أشياء جميلة مع مدربنا الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الذي لديه خبرة ويفهم طبيعة الضغوط في الجزائر”.

وتابع ذاكراً: “كأس الأمم الإفريقية المقبلة ستكون مميزة بالنسبة لي، المنافسة ستكون قوية مع العديد من المنتخبات الكبيرة”.