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الرياضة

بن ناصر: “مررنا بفترات صعبة ومع بيتكوفيتش سنحقق أشياء جميلة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن ناصر: “مررنا بفترات صعبة ومع بيتكوفيتش سنحقق أشياء جميلة”
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اعترف متوسط الميدان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بمرور المنتخب الوطني بفترات حرجة، بعد نكسة الكاميرون.

وصرّح لاعب ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، اليوم الأربعاء، لموقع “So Foot” الفرنسي: “مررنا بلحظات صعبة مع المنتخب الوطني،خصوصاً بعد الإقصاء أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم”.

وأضاف قائلاً: “كانت الضغوط كبيرة، سواء من الجماهير أو داخلياً. أتوقع أن نحقق أشياء جميلة مع مدربنا الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الذي لديه خبرة ويفهم طبيعة الضغوط في الجزائر”.

وتابع ذاكراً: “كأس الأمم الإفريقية المقبلة ستكون مميزة بالنسبة لي، المنافسة ستكون قوية مع العديد من المنتخبات الكبيرة”.

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