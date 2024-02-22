بن ناصر مرشح لاستعادة مكانته الأساسية في مواجهة رين

رشحت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، الدولي الجزائري ومتوسط ميدان أيسي ميلان لاسترجاع مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب بيولي.

بعد أن غاب عن آخر مواجهة لفريقه أمام مونزا، الأحد الماضي، برسم الجولة 25 من الكالتشيو الإيطالي بسبب الإصابة.

وحسب الصحفي بقناة سكاي سبور، جيانلوكا دي مارزيو، فإن دينامو خط الوسط بن ناصر، سيستعيد مكانته الأساسية مع الروسونيري، بداية من مواجهة اليوم أمام رين، برسم لقاء العودة، لخروج المغلوب من منافسة الأوروبا ليغ.

وللإشارة، بصم بن ناصر على مشاركة في آخر 15 دقيقة خلال لقاء الذهاب الذي إنتهى بثلاثية نظيفة لصالح فريقه الميلان.