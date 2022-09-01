بن ناصر مرشح لجائزة لاعب الشهر في الميلان

رُشح الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لجائزة أفضل لاعب لشهر أوت، ضمن صفوف ناديه آسي ميلان الإيطالي.

وكشفت إدارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن قائمة لاعبيها المرشحين لهذه الجائزة، والتي ضمت اسم بن ناصر.

كما ينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، ثلاثة لاعبين من الفريق، ويتعلق الأمر بكل من، مايك مينيان، دي كيتيلار، وربيتش.

وياتي ترشيح إسماعيل بن ناصر، لنيل هذه الجائزة، نظير تألقه بداية هذا الموسم مع آسي ميلان، ضمن الدوري الإيطالي.