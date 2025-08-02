بن ناصر مرشح للالتحاق بجوفنتوس !

شهدت الساعات الأخيرة تطورا جديدا في مستقبل لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، الذي يواجه مستقبلا غامضا، بسبب رفض ناديه أسي ميلان استعادته، عقب نهاية فترة إعارته إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية ايطالية، ان الدولي الجزائر، مُقترح على نادي جوفنتوس. في صفقة تبادلية يرغب نادي ميلان في إبرامها.

وأبرز موقع “كالتشيو ميركاتو” نقلا عن صحيفة “لا ريبوبليكا” أن مسؤولي الروسونيري. اقترحوا على نظرائهم في اليوفي، صفقة تبادلية بين بن ناصر والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش إلى جانب 10 ملايين أورو.

كما أبرز ذات المصدر، أن فلاهوفيتش. منح موافقته لمسؤولي ميلان من أجل الانضمام إلى الفريق، إلا أن “اليوفي” لم يقتنع بالعرض المقدم.

مشيرة إلى أن ميلان، يخطط لبعث مفاوضات جديدة شهر أوت الجاري. من أجل حسم الأمور والوصول إلى اتفاق يقضي بانتقال بن ناصر. إلى جوفنتوس، و10 ملايين أورو، مقابل الاستفادة من خدمات فلاهوفيتش.

في المقابل، أكدت الصحيفة الايطالية، أن بن ناصر، المرتبط بعقد إلى صيف 2027 مع ميلان، استبعد من جولة الفريق الصيفية جنوب شرق آسيا وأستراليا. رفض عرضا رسميا من اتحاد جدة السعودي، بقيمة 10 ملايين أورو.

يٌشار إلى أن الدولي الجزائري، لعب معارا لـ 6 أشهر في أولمبيك مارسيليا الفرنسي. الذي رفض تفعيل بند شراء عقده نهائيا مقابل 12 مليون أورو. وحاول استعارته مجددا إلا أن ميلان رفض الفكرة، ويُصر على بيعه نهائيا.