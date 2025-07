بن ناصر مرشح لمزاملة عوار في اتحاد جدة

دخل نادي اتحاد جدة، الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري، حسام عوار، سباق التعاقد مع لاعب “الخضر” الآخر، اسماعيل بن ناصر.

ويواجه بن ناصر، مستقبلا غامضا، بعد إعارة لـ 6 أشهر قضاها في نادي أولمبيك مارسيليا. قادما من أسي ميلان الايطالي، الذي أغلق في وجهه أبواب العودة رغم أن عقده مستمر إلى صيف 2027.

وكشف الصحفي الايطالي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين. فابريزيو رومانو، أن بطل دوري “روشن” اتحاد جدة. فتح باب المفاوضات مع ميلان، لضم بن ناصر.

كما أبرز الصحفي ذاته، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” أن الفريق السعودي. يعتبر لاعب “الخضر” من الصفقات الرئيسية التي يدرس إبرامها هذه الصائفة لتعزيز صفوفه.

مشيرا إلى أن الاتحاد يراهن على التعاقد مع لاعب وسط هذه الصائفة ووضع بن ناصر، ضمن أولوياته، إلى جانب البرازيلي ويندل، لاعب زينيت سانت بطرسبورغ الروسي.

🚨🟡⚫️ Understand Al Ittihad have opened talks with AC Milan for Ismael Bennacer as midfield option.

Wendel from Zenit St Petersburg, another option in the shortlist with Al Ittihad keen on adding new midfielder this summer. pic.twitter.com/OTFdc0GNSP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025