بن ناصر:” مركزون ذهنيا وبدنيا لمواجهتي غينيا و أوغندا”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، عن جاهزيته لمواجهتي، غينيا و أوغندا، في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السابعة في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح بن ناصر، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة بمركز التحضيرات سيدي موسى:”وجدت معالمي منذ نهاية العام الماضي، بعد أن تلقيت إصابة خطيرة، لقد تطلب الأمر وقتا طويلا حتى أتمكن من استرجاع لياقتي البدنية والحمد لله”.

وأضاف المتحدث:”سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني، وجاهز لتقديم المساعدة في مواجهتي غينيا وأوغندا، ونحن مركزون على تقديم أداء في المستوى لتحقيق الفوز في المواجهتين”.

وعن مواجهة المنتخب الغيني، قال بن ناصر:”المنتخب الغيني، منتخب قوي على المستوى الإفريقي، ونحضر ذهنيا وبدنيا لمواجهته، نظرا لأهميته، بعدها سنحضر لمدة يومين للتنقل إلى أوغندا”.

يجدر الإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، منافسه في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، يوم الخميس، بملعب نيلسون مانديلا، بداية من الساعة الثامنة مساء.