بن ناصر: “مستعدون للتنازل عن الفريق لأي شركة وطنية شرط تسديد الديون”

أكد رئيس نادي نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، استعداده، وأعضاء إدارة، في التنازل عن أسهمهم، في حال قدوم شركة وطنية.

وفي تصريحه للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، قال بن نصار: “تحصلنا على 5 ملايير من طرف البلدية والولاية قمنا باستغلالها في تسديد الديون السابقة لدى لجنة المنازعات”.

كما أضاف: “اجمالي الديون الحالية للفريق، لا تتعدى حوالي 15 مليار سنتيم، بما فيها الضرائب، والضمان الإجتماعي”.

وتابع عز الدين بن ناصر: “نحن على استعداد للتنازل عن جميع أسهمنا لأي شركة تقرر تولي مسؤولية الفريق، شرط تكفلها بتسديد جميع الديون”.