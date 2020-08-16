بن ناصر مشتاق لأجواء المنافسة ويبدي تحمسه للعودة

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي، تحمسه للعودة إلى أجواء المنافسة الرسمية.

وعبّر إسماعيل بن ناصر، عن تحمسه للعودة إلى المنافسة، من خلال نشره لصورة له عبر حسابه على “انستغرام”، يظهر فيها على أرضية ملعب “سانسيرو”.

وأرفق نجم الخضر، هذه الصورة بتعليق أبرز من خلاله اشتياقه لأجواء المنافسة قبل 8 أيام من موعد استئناف الروسونيري للتدريبات، حيث كتب “مشتاق للمنافسة”.

واستحسن موقع “ميلان نيوز”، هذه الخرجة من إسماعيل بن ناصر، والتي اعتبرها روح تنافسية عالية من النجم الجزائري.