بن ناصر مطلوب في السعودية !

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الدولي الجزائري، ونادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، بات مطلوبا بقوة، في دوري روشن السعودي.

ووفقا لتقرير موقع “كوريري ديللو سبورت“، فإن اللاعب بن ناصر، محل إهتمام نادي الهلال السعودي، ويريد التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يجدر الإشارة، لايزال لاعب الخضر، إسماعيل بن ناصر، مرتبطا بعقد مع “الروسونيري” لغاية صيف 2027، وسبق للعديد من التقارير الإعلامية، أن إدارة النادي الإيطالي، ستستغني عن خدمات لاعبها الجزائري، في حال وصول عرض مناسب.