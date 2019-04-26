“بن ناصر” مطلوب في فرنسا

يتواجد الدولي الجزائري، “إسماعيل بن ناصر”، على رادار نادي “أولمبيك ليون” الفرنسي والذي يستهدف إستقدامه خلال الميركاتو الصيفي القادم 2019.

وكشفت جريدة “ليكيب”، اليوم الجمعة بأن صاحب الـ21 عاما، مُرشح لتعويض نجم “لوال”، “تانغي ندومبيلي” المطلوب من طرف عمالقة أوروبا.

يُذكر بأن خريج مدرسة “آرل أفينيون”، يمتلك العديد من المُقترحات المُهمة، أبرزها من “نابولي” و”روما”، مما يجعل عودة لفرنسا مُستبعدة.

وتُشير كل المُعطيات نجم “إميبولي” سيُغير الأجواء بنهاية الموسم الجاري، لرغبته في اللعب مع فريق مُحترم يتناسب مع موهبته الكبيرة.