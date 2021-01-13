بن ناصر مطلوب في “مانشستر سيتي”

الرياضة
  • -
  • 0
بن ناصر مطلوب في “مانشستر سيتي”
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “ڤول ديجيتال” الإسباني، أن “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” يريد التعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي.

وجاء في تقرير نشره الموقع الإسباني، أن “مانشستر سيتي” وضع 3 أسماء لتدعيم الفريق أبرزها “بن ناصر”.

النجم الجزائري يبصم على موسم كبير مع “ميلان”، حيث بات ركيزة أساسية في تشكيلة “بيولي” شأنه شأن زلاتان إبراهيموفيتش.

في نفس السياق، سيكون على “السيتي” دفع ما يقارب الـ 50 مليون أورو لإقناع الروسونيري بالتخلي عن “بن ناصر“.

يذكر أن كل من “ريال مدريد” و”باريس سان جيرمان” مهتمان بضم النجم الجزائري في الميركاتو الصيفي المقبل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=947255

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com