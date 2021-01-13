بن ناصر مطلوب في “مانشستر سيتي”

كشف موقع “ڤول ديجيتال” الإسباني، أن “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” يريد التعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي.

وجاء في تقرير نشره الموقع الإسباني، أن “مانشستر سيتي” وضع 3 أسماء لتدعيم الفريق أبرزها “بن ناصر”.

النجم الجزائري يبصم على موسم كبير مع “ميلان”، حيث بات ركيزة أساسية في تشكيلة “بيولي” شأنه شأن زلاتان إبراهيموفيتش.

في نفس السياق، سيكون على “السيتي” دفع ما يقارب الـ 50 مليون أورو لإقناع الروسونيري بالتخلي عن “بن ناصر“.

يذكر أن كل من “ريال مدريد” و”باريس سان جيرمان” مهتمان بضم النجم الجزائري في الميركاتو الصيفي المقبل.