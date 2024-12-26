بن ناصر معني بمواجهة روما

سيكون الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، معنيا بمواجهة فريقه ميلان أمام روما. في إطار الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وحسب ما كشفه موقع “MilanTMN” المقرب من “الروسونيري”، فإن لاعب الخضر سيكون ضمن قائمة فريقه المعنية بمواجهة روما. يوم الأحد المقبل بعدما عاد إلى التدريبات الجماعية الأسبوع الماضي.

للإشارة، يغيب الدولي الجزائري، بن ناصر، عن المنافسات الرسمية منذ تاريخ الخامس سبتمبر الماضي. بمناسبة مواجهة الخضر أمام غينيا الاستوائية. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي عرفت تعرض بن ناصر لإصابة على مستوى الساق.

وتعدّ عودة بن ناصر دفعة قوية لنادي ميلان، خاصة مع تراجع مستوى خط الوسط في ظل غيابه هذا الموسم.

وعودته ستعيد التوازن لخط وسط الفريق الذي يسعى لتعزيز موقعه في الدوري الإيطالي والمنافسة على الألقاب.