بن ناصر: مع قلبي وعقلي..فورزا ميلان

ابدى متوسط ميدان المنتخب الوطني اسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة إثر قيادة زملائه في ميلان لحسم داربي الغضب أمام إنتر بنتيجة 2 مقابل 1.

وجرت المباراة اليوم بملعب “جيوزيبي مياتزا” ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

كما قال بن ناصر عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” بعد نهاية اللقاء بساعات “مع قلبي وعقلي.. فورزا ميلان”.

يذكر أن بن ناصر شارك أساسيا و قدم مستوى عالمي، طيلة الدقائق التي لعبها. كما نال ثناء المتتبعين. إلى جانب نيله البطاقة الصفراء في الدقيقة 76 من عمر المواجهة.