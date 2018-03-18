بن ناصر: “مكانة في المنتخب بعد فوز مع النادي”

يمر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بأفضل فتراته مؤخرا، سواء مع ناديه إمبولي، الناشط في السيري “ب” الإيطالية، أو بالنسبة للمنتخب الوطني.

وأظهر بن ناصر، سعادته بالفترة التي يمر بها، بنشر صورة له عبر حسابه الخاص على تويتر”، معلقا عليها “مكانة في المنتخب بعد فوز مع النادي”.

حيث تمكن إسماعيل بن ناصر، سهرة أمس من قيادة فريقه لتحقيق فوز جديد، أين بصم على تمريرتين حاسمتين لصالح فريقه.

وتزامن هذا مع الدعوة التي تلقاها من الناخب الوطني رابح ماجر، لحضور التربص المقبل للخضر، والذي يسبق وديتي تنزانيا وإيران.