بن ناصر ممررا حاسما في مواجهة دينامو زغرب و أوسييك

قدّم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تمريرة حاسمة خلال مواجهة فريقه دينامو زغرب أمام أوسييك، الجارية حاليا، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الكرواتي.

وبصم متوسط ميدان “الخضر” على أسيست مبكر في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، بعد أن نفذ ركنية متقنة استغلها زميله سكوت ماكينا ليوقع الهدف الأول لدينامو زغرب، مؤكّدًا من جديد قدرته على صناعة الفارق بلمساته الدقيقة وتمريراته المحكمة.

في المقابل، شارك المهاجم الدولي الجزائري منصف بقرار في نفس المواجهة، غير أنه غادر أرضية الميدان في الدقيقة 64 دون أن يتمكن من ترك بصمته الهجومية، لينال تنقيطًا قدره 6.3 حسب تقييمات المباراة.

أداء بن ناصر يعكس عودته التدريجية إلى أفضل مستوياته، في وقت يواصل فيه دينامو زغرب تقديم عروض قوية داخل البطولة الكرواتية، ساعيًا للحفاظ على صدارة الترتيب.