بن ناصر ممنوع من اللعب في سان سيرو مجددا !

أكد رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه في حال إستئناف الدوري الإيطالي، فإنه سيتم تجنب لعب المباريات في الشمال .

وقال رئيس الإتحد الإيطالي جرافينا فى تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا”: “من الممكن أن نستأنف الدورى الإيطالى فى جوان ونختتم الموسم في جويلية، أما حال العودة في سبتمبر فسيتم الانتهاء في نوفمبر. وسيبدأ الموسم الجديد في جانفي”.

وتابع: “قد لا نعود للعب في الشمال مرة أخرى فى مدن مثل ميلان أو بيرجامو أو بريشيا أو كريمونا، وسيستأنف الموسم على ملاعب أندية مدن الوسط والجنوب”.

وستكون أندية ميلان والإنتر وأتالانتا من أبرز الأندية المتضررة من عدم خوض المباريات في المدن الشمالية وذلك بعدما تفشى الفيروس بشكل كبير في تلك المناطق بالأشهر الماضية.