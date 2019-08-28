بن ناصر منتظر أساسيا لأول مرة رفقة ميلان

سيسجل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أول مشاركة أساسية له رفقة أي سي ميلان، خلال المواجهة التي ستجمعهم بنادي بريشيا.

وحسب شبكة “سكاي سبور”، سيشارك إسماعيل بن ناصر، أساسيا، في هذه المواجهة التي سيتضيف فيها نادي ميلان أي سي، نادي بريشيا.

وستكون هذه ثاني مشاركة للدولي الجزائري، رفقة ناديه الجديد آسي ميلان، والأولى له كأساسي هذا الموسم، بعد مشاركته بديلا أمام أودينيزي.

ويتعين على إسماعيل بن ناصر، فرض نفسه في هذه المباراة، للرفع من حظوظه في ضمان مكانة أساسية رفقة الروسونيري، في قادم مباريات الموسم الجاري.