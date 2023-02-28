بن ناصر منتظر غدا في تدريبات ميلان

تلقى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الضوء الأخضر من الطاقم الفني، لنادي الإيطالي أسي ميلان الإيطالي، من أجل الالتحاق بالتدريبات الجماعية، بعد 35 يوما من الغياب بداعي الإصابة.

وأفاد موقع “ميلان نيوز” نقلا عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” بأن تشكيلة ميلان. ستستعيد تحسبا لقمة الجولة الـ 24 من الكالتشيو، أمام فيورنتينا، يوم السبت المقبل. كل من بن ناصر والظهير الايسر دافيد كالابريا والظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي.

وأشار المصدر نفسه. بأن الثنائي بن ناصر وكالابريا، سيكون حاضرا، في تدريبات ميلان غدا الأربعاء. مما يؤكد جاهزية لاعب الخضر لمباراة فيورنتينا، بعدما ضيع 7 لقاءات متتالية، أولها كان بداعي العقوبة أمام ساسولو يوم الـ 29 جانفي الماضي.

ومن دون شك، فإن العودة المرتقبة لبن ناصر، ستريح كثيرا الناخب الوطني، جمال بلماضي. قبل حوالي أسبوعين عن انطلاق تربص الخضر، الخاص بمواجهتي النيجر، ضمن الجولتين الـ 3 والـ 4 من تصفيات “كان 2023”.