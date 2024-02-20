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الرياضة

بن ناصر مهدد بالغياب عن مواجهة رين في اليوروباليغ

بقلم عزيز طالبي
بن ناصر مهدد بالغياب عن مواجهة رين في اليوروباليغ
بن ناصر
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كشف الإعلام الإيطالي عن إمكانية غياب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن المواجهة المرتقبة بين ميلان ورين في الدوري الأوروبي.

وأكد موقع “سكاي سبور” الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن بن ناصر يعاني من إصابة خفيفة تلقاها خلال مواجهة مونزا في الدوري الإيطالي.

كما قال أن بن ناصر سيخضع غدا إلى مراقبة من قبل الطاقم الطبي قصد منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المنافسة الأوروبية.

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