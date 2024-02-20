بن ناصر مهدد بالغياب عن مواجهة رين في اليوروباليغ

كشف الإعلام الإيطالي عن إمكانية غياب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن المواجهة المرتقبة بين ميلان ورين في الدوري الأوروبي.

وأكد موقع “سكاي سبور” الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن بن ناصر يعاني من إصابة خفيفة تلقاها خلال مواجهة مونزا في الدوري الإيطالي.

كما قال أن بن ناصر سيخضع غدا إلى مراقبة من قبل الطاقم الطبي قصد منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المنافسة الأوروبية.

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