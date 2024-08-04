بن ناصر مهنئا إيمان خليف: “برافو يا بطلة لقد أجبتي في الحلبة”

هنّأ الدولي الجزائري، ونجم نادي أسي ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، على تأهلها إلى نصف نهائي أولمبياد باريس، في وزن أقل من 66 كيلوغرام.

وكان بن ناصر، أول المساندين للبطلة الجزائرية، بعد حملة التشويش التي شنت في شخصها من طرف الإعلام الغربي، وعدد من الرياضيين الأوروبيين، في قضية التشكيك في جنسها.

ومباشرة بعد الإطاحة بالمجرية، لوكا هاموري، أمس السبت. وضمان ميدالية برونزية على الأقل، في انتظار نزالها أمام منافستها التايلندية. جانافاغ سوانافاغ، هذا الثلاثاء، ضمن النهائي، بعث بن ناصر، بتهانيه إلى إيمان خليف.

ونشر لاعب الخضر، صورة لإيمان خليف، عبر خاصية “ستوري” في حسابها الشخصي. على “أنستغرام” وأرفقها بعبارة: “برافو يا بطلة، لقد أجبتي في الحلبة، الجزائر كلها فخورة بك”.