بن ناصر: “ميسي رونالدو مثل بقية البشر.. والإسلام يعلمنا التواضع”

الرياضة
  • -
  • 0
بن ناصر: “ميسي رونالدو مثل بقية البشر.. والإسلام يعلمنا التواضع”
بقلم أمير بهلول

أكد “اسماعيل بن ناصر”، نجم “ميلان”، أنه لن يلهث من أجل التقاط “سيلفي” مع “كريستيانو” أو “ميسي” فهما بشر مثل الجميع.

وقال “بن ناصر” في تصريحاته لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”: “ليس لدي لاعبين أقدسهم، هناك بعض اللاعبين يعجبني أدائهم”.

وأضاف: “عندما أشاهد رونالدو أو ميسي لن ألهث ورائهم من أجل التقاط صورة أو شيء آخر”.

وتابع: ” إنها ليست غطرسة على الإطلاق، بل على العكس تمامًا، ديني يُعلمني أن التواضع هو أمر بالغ الأهمية، لذا فإن ميسي ورونالدو هما رجلان مثل أي شخص آخر”.

في حين ختم كلامه: “لما واجهت جوفنتوس وأنا لاعب مع امبولي كل زملائي أرادوا التقاط صورة مع رونالدو لكنني لم أفعل ذلك”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=827431

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

  • هزة أرضية تضرب ولاية الشلف

    ضربت هزة أرضية بشدة 3.6 درجات على سلم ريشتر، فجر اليوم الأحد ولاية الشلف. وقال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن الهزة…

  • أمطار رعدية في 8 ولايات

    وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بسقوط أمطار رعدية. الولايات المعنيةهي: تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية وعين الدفلى. وأضاف نفس المصدر أن الأمطار متوقعة بداية…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com