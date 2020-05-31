بن ناصر: “ميسي رونالدو مثل بقية البشر.. والإسلام يعلمنا التواضع”

أكد “اسماعيل بن ناصر”، نجم “ميلان”، أنه لن يلهث من أجل التقاط “سيلفي” مع “كريستيانو” أو “ميسي” فهما بشر مثل الجميع.

وقال “بن ناصر” في تصريحاته لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”: “ليس لدي لاعبين أقدسهم، هناك بعض اللاعبين يعجبني أدائهم”.

وأضاف: “عندما أشاهد رونالدو أو ميسي لن ألهث ورائهم من أجل التقاط صورة أو شيء آخر”.

وتابع: ” إنها ليست غطرسة على الإطلاق، بل على العكس تمامًا، ديني يُعلمني أن التواضع هو أمر بالغ الأهمية، لذا فإن ميسي ورونالدو هما رجلان مثل أي شخص آخر”.

في حين ختم كلامه: “لما واجهت جوفنتوس وأنا لاعب مع امبولي كل زملائي أرادوا التقاط صورة مع رونالدو لكنني لم أفعل ذلك”.