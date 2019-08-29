بن ناصر: “ميلان هي نقطة الإنطلاق”

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن المفاوضات التي سبقت انضمامه لنادي آسي ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح بن ناصر، في تصريح للصحافة الإيطالية: “أسي ميلان، كان يريدني قبل كأس إفريقيا، لكنني فضلت اتخاذ القرار في الوقت المناسب”.

وأضاف: “طلبت من وكيل أعمالي دراسة كل العروض، قبل الإتصال بي، ليعلمني بعدها بأن الميلان يريدني أكثر من أي ناد آخر”.

وتابع: “بعدها، كان أمرا مهما بالنسبة لي تلقي اتصال من جيامباولو، ليعلمني بأنه يريدني في الروسونيري”.

وأكد إسماعيل بن ناصر (21 عاما): “الإنضمام لميلان أسي، هو نتيجة عمل رائع، إنها مجرد إنطلاقة”.