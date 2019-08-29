بن ناصر: “ميلان هي نقطة الإنطلاق”

الرياضة
  • -
  • 0
بن ناصر: “ميلان هي نقطة الإنطلاق”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن المفاوضات التي سبقت انضمامه لنادي آسي ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح بن ناصر، في تصريح للصحافة الإيطالية: “أسي ميلان، كان يريدني قبل كأس إفريقيا، لكنني فضلت اتخاذ القرار في الوقت المناسب”.

وأضاف: “طلبت من وكيل أعمالي دراسة كل العروض، قبل الإتصال بي، ليعلمني بعدها بأن الميلان يريدني أكثر من أي ناد آخر”.

وتابع: “بعدها، كان أمرا مهما بالنسبة لي تلقي اتصال من جيامباولو، ليعلمني بأنه يريدني في الروسونيري”.

وأكد إسماعيل بن ناصر (21 عاما): “الإنضمام لميلان أسي، هو نتيجة عمل رائع، إنها مجرد إنطلاقة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=693848

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com