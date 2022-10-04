بن ناصر مُرشح لحمل شارة القيادة أمام تشلسي

رشحت الصحافة الايطالية النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لحمل شارة قيادة فريقه، أي سي ميلان، الإيطالي.

وذلك بمناسبة لقاء الروسونيري سهرة غدا الأربعاء أمام تشلسي الانجليزي في منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

كما آشاد مدرب الميلان، ستيفانو بيولي، بقدرات “إسما”، حيث قال قبل موقعة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

“بن ناصر يمتلك مقومات القائد سواء من الناحية الفنية أو الذهنية”.