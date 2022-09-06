بن ناصر مُستاء لهذا السبب !

عبر النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن حسرته للتعادل أمام ريد بول سيلسبورغ النمساوي.

وذلك سهرة اليوم الثلاثاء في لقاء الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

حيث نشر “إسما” صورة له من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

كما أرفق بن ناصر الصورة بعبارة:”أشعر بخيبة أمل للنتيجة.. الآن دعنا نمضي قدمًا ونعود إلى العمل لننهض”.