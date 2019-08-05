بن ناصر :”مُستعد للموت فوق الميدان من أجل الميلان”

عبّر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن سعادته البالغة بعد إنتقاله رسميا لصفوف العملاق “إسي ميلان”، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وصرّح متوسط الميدان للموقع الرسمي لفريقه الجديد :”لقد آمنت بنفسي وصبرت، وهذا الصبر أعطى ثماره، هذا أمر رائع بالنسبة لي”.

وواصل :”عندما يتصل بك فريق عريق مثل الميلان، عليك فقط القبول، وأنا مُستعد للموت فوق أرضية الملعب لإسعاد الأنصار”.

ووعد أفضل لاعب في “الكان 2019” جماهير “الروسونيري”، بتقديم أفضل مُستوى بغرض إعادة الفريق لمكانته الطبيعية على الساحتين المحلية والأوروبية.