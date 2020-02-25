بن ناصر: “نتعلم الكثير من زلاتان وهو لاعب كبير جدا”

الرياضة
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بن ناصر: “نتعلم الكثير من زلاتان وهو لاعب كبير جدا”
بقلم أمير بهلول

أشاد اسماعيل بن ناصر، بالأسطورة السويدية وزميله في “ميلان”، “زلاتان إبراهيموفيتش”، مؤكدا أن هذا الأخير ساعد الفريق كثيرا.

وقال بن ناصر في قناة “RMC”: “إنها المرة الأولى التي ألعب فيها بجانب لاعب كبير جدا والذي هو في نهاية مسيرته”.

وأضاف: “إن متطلباته لا تصدق، لم يسبق لي رؤية ذلك حقا، ولو أنه يبالغ قليلا في بعض الأحيان. أحيانا أقدم له تمريرة وإن ضيّع هو الكرة بعد ذلك، يعتبر بأنني السبب”.

وتابع: “نتعلم منه الكثير، وهو شخص مضحك ويحب المزاح مع الجميع، دائما بعد التدريبات يسألني إن كنت حاضرا”.

وختم كلامه: “وجوده معنا جعلنا أفضل بكثير، حتى عندما لا يتحدث تعرف جيدا ماذا يريد، ما بين شوطي المباراة، هو الذي يتحدث ويصرخ على الجميع”.


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