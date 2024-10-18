بن ناصر: “نجم مقرة بحاجة لشركة وطنية مثل بقية الأندية الجزائرية”

طالب رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، بنح فريقه شركة وطنية على غرار بقية أندية المحترف الأول، لاخراجه من الأزمة المالية التي يتخبط فيها.

وصرح بن ناصر، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “نحن بحاجة لدعم الدولة الجزائرية، مثل بقية العديد من الأندية الأخرة في الرابطة المحترفة”.

كما أضاف: “لم نتحصل على أي ممول، أو شركة، رغم أن فريقنا يتواجد في الرابطة المحترفة منذ ستى سنوات، والعديد من الأندية الأخرى استفادة من ذلك”.

وتابع عز الدين بن ناصر: “طالبنا في العديد من المناسبات بقدوم شركات وطنية، وتلقينا وعود بذلك لكن دون تجسيد لحد الآن”.