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الرياضة

بن ناصر: “نحاول الفوز بكل لقاءاتنا من أجل أنصارنا”

بقلم محمد لمين صحراوي
بن ناصر: “نحاول الفوز بكل لقاءاتنا من أجل أنصارنا”
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أكد متوسط ميدان الخضر، إسماعيل بن ناصر، بأن العناصر الوطنية، تحاول الفوز بجميع لقاءاتها، من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية، التي تنقلت إلى كوت ديفوار.

وقال بن ناصر، حول الدعم الذي يجده المنتخب من أنصاره: “الفريق والطاقم الفني ككل سعداء بتواجد أنصارنا إلى جانبنا”.

وأضاف لاعب ميلان الإيطالي. في ندوته الصحفية الخاصة بلقاء يوم غد السبت أمام بوركينافاسو: “من أجل أنصارنا نحاول الفوز بكل اللقاءات.. سنعمل جاهدين من أجل اسعادهم غدا”.

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