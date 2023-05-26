بن ناصر: “نحلم بالتتويج بكأس الجمهورية وتشريف منطقتنا”

كشف رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، عزم فريقه على تشريف منطقتهم في نصف نهائي كأس الجمهورية، وحلمه في التتويج بها.

وصرح بن ناصر، للإذاعة الوطنية: “نحن على بعد 90، أو 120 دقيقة على نهائي كأس الجمهورية ونتمنى تحقيق هذا الحلم”.

كما أضاف: “سنواجه فريق محترم في النصف النهائي، وهو شباب بلوزداد، على ملعب جميل، ونتمنى أن نقدم مباراة في المستوى لتشريف منطقتنا وجماهيرنا”.

وأدرف: “هدفنا الأساسي هذا الموسم هو ضمان البقاء في القسم المحترف، لكن في الوقت نفسه نحلم بالتتويج بكأس الجزائر”.

وتابع عز الدين بن ناصر: “مباريات النصف نهائي، والنهائي، لا تعترف بفريق كبير، الأهم هو مدى جاهزية كل فريق، ورغبة اللاعبين”.