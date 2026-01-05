بن ناصر: “ندعم مازة ونتمنى أن يقودنا للفوز بكل اللقاءات”

نوّه الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، بالمستويات الكبيرة التي أظهرها زميله الشاب، ابراهيم مازة، في لقاءات “كان 2025”.

وسُئل بن ناصر، المتوج بجائزة أفضل لاعب في “كان 2019”. عن رأيه في مازة. ورد: “إنه لاعب مهاري، رأيناه على أرضية الملعب”.

وواصل لاعب “الخضر” في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء غدٍ الثلاثاء. أمام الكونغو الديمقراطية: “إنه ناضج جدا بالنظر إلى سنه.. نتمنى أن يمكننا من الفوز في جميع اللقاءات”.

كما أوضح بن ناصر، أن الجميع في المنتخب يدعم مازة. الذي قال عنه “إنه يكسب الخبرة اللازمة”. وختم: “نحاول أن نرافقه بأفضل طريقة. حتى يُظهر كل ما لديه على أرضية الميدان، وهذا ما هو بصدد القيام به.”