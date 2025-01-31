بن ناصر: “ننتظر استلام الشطر الأول من عقد تمويل شركة “كوسيدار””
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس نادي مولودية البيض، عز الدين بن ناصر، عن عقد التمويل الذي وقعه مؤخرا مع شركة “كوسيدار”.
وصرح بن ناصر، للإذاعة الوطنية: “أمضينا مؤخرا على عقد مع شركة “كوسيدار” بقيمة 18 مليار سنتيم”.
كما أضاف: “سيتم تقديم هذا المبلغ على ثلاثة أجزاء، وتحت في انتظار استلام الشطر الأول من هذه القيمة المالية، والمقدر بـ6 ملايير”.
وأردف: “نوجه شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الرياضية، بالإضافة لمجمع “كوسيدار””.
وتابع رئيس مجم مقرة عز الدين بن ناصر: “نتمنى أن تصبخ شركة “كوسيدار” مستقبلا مالكة لنادي نجم مقرة”.
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