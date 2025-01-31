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الرياضة

بن ناصر: “ننتظر استلام الشطر الأول من عقد تمويل شركة “كوسيدار””

بقلم كريم تيغرمت
بن ناصر: “ننتظر استلام الشطر الأول من عقد تمويل شركة “كوسيدار””
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تحدث رئيس نادي مولودية البيض، عز الدين بن ناصر، عن عقد التمويل الذي وقعه مؤخرا مع شركة “كوسيدار”.

وصرح بن ناصر، للإذاعة الوطنية: “أمضينا مؤخرا على عقد مع شركة “كوسيدار” بقيمة 18 مليار سنتيم”.

كما أضاف: “سيتم تقديم هذا المبلغ على ثلاثة أجزاء، وتحت في انتظار استلام الشطر الأول من هذه القيمة المالية، والمقدر بـ6 ملايير”.

وأردف: “نوجه شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الرياضية، بالإضافة لمجمع “كوسيدار””.

وتابع رئيس مجم مقرة عز الدين بن ناصر: “نتمنى أن تصبخ شركة “كوسيدار” مستقبلا مالكة لنادي نجم مقرة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/cupP6
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