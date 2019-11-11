بن ناصر: “هدفنا الفوز بكلتا المبارتين”

أكد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عزمه رفقة الخضر، على الفوز بالمواجهتين المقبلتين أمام زامبيا وبوتسوانا، لحساب تصفيات كان 2021.

وصرح إسماعيل بن ناصر، لتلفزيون “النهار”: “أنا دائما أشعر بالفخر والسعادة، بالتواجد مع المنتخب الوطني”.

وأضاف: ” لدينا دائما نفس المعنويات، تنتظرنا مبارتين رسميتين جد هامتين لحساب تصفيات “الكان”، أين سنعمل لتحقيق الفوز”.

وتابع اسماعيل بن ناصر: “علينا تقديم أقصى ما لدينا، مثلما تعودنا عليه دائما، لتحقيق الفوز في هاتين المبارتين الهامتين”.

وأدلى إسماعيل بن ناصر، بهذه التصريحات، فور وصوله لمطار هواري بومدين، ليلتحق بتربص المنتخب الوطني، بمركز سيدي موسى.