بن ناصر: “هدفنا لهذا الموسم ضمان البقاء في مرتبة مشرفة”

كشف رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، الهدف المسطر لفريقه هذا الموسم، مع التشكيلة الشابة من اللاعبين التي يملكها.

وصرح بن ناصر، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “قمنا في الصيف المنصرم باعادة هيكلة الفريق بنسبة 90 بالمئة”.

كما أضاف: “صحيح أن معظم لاعبينا لهذا الموسم شبان، على غرار زيوش، غانم، وغيرهم لكنهم يشكلون فريق تنافسي”.

وتابع رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر: “هدفنا انهاء الموسم الحالي ضمان البقاء، بالتواجد في منتصف جدول ترتيب البطولة على الأقل”.