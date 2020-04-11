بن ناصر: “هذا أول شيء أريد القيام به بعد نهاية الحجر”  

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان آسي، أول شيء يفكر القيام به، مباشرة بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي.

وصرح إسماعيل بن ناصر، خلال إجابته على أسئلة متابعيه على “انستغرام”: “ربما أول شيء سأقوم به بعد نهاية الحجر هو الذهاب للتدريبات”.

وأضاف الدولي الجزائري: “إذا كانت هناك امكانية، فسأذهب لزيارة والدتي، بالإضافة إلى زوجتي، مباشرة بعد نهاية الحجر الصحي”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، وعلى غرار جميع بقية لاعبين آسي ميلان، ولاعبي بقية الأندية، يتواجد في الحجر الصحي في ايطاليا، منذ توقف المنافسة بسبب كورونا.