بن ناصر: ” هذا ما طلبه منا بلماضي في الشوط الثاني”

تحدث متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر عن الفوز الذي حققه الخضر خلال لقاء السنغال في إطار دور المجموعات من منافسة كأس امم إفريقيا 2019.

وتحدث بن ناصر لقناة beinsport مباشرة بعد نهاية المباراة عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة قائلا:

” فزنا في نهاية الأمر مهما كانت الطريقة لا يهم..لأننا فزنا أمام منتخب قوي ويجب أن نواصل بتفس الطريقة ”

وأَضاف: “عكس مباراة كينيا في الشوط الثاني واجهنا بعض الصعوبات، بلماضي طلب منا أن نقدم أكثر مما قدمناه في الشوط الأول”.

وإختتم حديثه قائلا: “كرة القدم تلعب على تفاصيل صغيرة كانت لدينا رغبة كبيرة وهذا ما صنع الفارق “