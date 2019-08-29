بن ناصر: “هذا ما قاله لي جيامباولو قبل إلتحاقي بميلان”

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، المحادثات التي جمعته بمدرب آسي ميلان ماركو جيامباولو، قبل توقيعه للنادي.

وصرح بن ناصر، للصحافة الإيطالية: “جيامباولو، أخبرني أنه معجب بطريقتي في اللعب، وأن الدور الذي ألعبه مهم جدا بالنسبة له”.

وأضاف: ” أخبرني أيضا أنه يريديني في منصب صانع ألعاب، اعتبرت أن ذلك سيكون تحديا كبيرا، وأنا أحب التحديات، رغم إدراكي بوجود منافسة قوية”.

وتابع: “أحب المنصب الجديد الذي أرادني فيه جيامباولو، والذي سبقلي أن شغلته الموسم الماضي أمام جوفنتوس، ولدي مجال كبير للتطور في هذا المنصب”.