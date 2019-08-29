بن ناصر: “هذا ما قاله لي جيامباولو قبل إلتحاقي بميلان”

الرياضة
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بن ناصر: “هذا ما قاله لي جيامباولو قبل إلتحاقي بميلان”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، المحادثات التي جمعته بمدرب آسي ميلان ماركو جيامباولو، قبل توقيعه للنادي.

وصرح بن ناصر، للصحافة الإيطالية: “جيامباولو، أخبرني أنه معجب بطريقتي في اللعب، وأن الدور الذي ألعبه مهم جدا بالنسبة له”.

وأضاف: ” أخبرني أيضا أنه يريديني في منصب صانع ألعاب، اعتبرت أن ذلك سيكون تحديا كبيرا، وأنا أحب التحديات، رغم إدراكي بوجود منافسة قوية”.

وتابع: “أحب المنصب الجديد الذي أرادني فيه جيامباولو، والذي سبقلي أن شغلته الموسم الماضي أمام جوفنتوس، ولدي مجال كبير للتطور في هذا المنصب”.


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