بن ناصر :”هذا ما ينقصني لاسترجاع مُستواي”

كشف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بأنه يسير بخطى ثابتة لاسترجاع مُستواه الحقيقي، بعد أن لعب 90 دقيقة كاملة لأول مرة هذا الموسم مع الميلان، بمناسبة الفوز على حساب فينيزيا بهدفين دون رد.

وتحدث متوسط الميدان لقناة فريقه الرسمية قائلا :”أنا أسترجع لياقتي بشكل تدريجي، وذلك يكون من خلال لعب المُباريات، بأكبر قدر ممكن”.

وواصل في سياق مُتصل :”أنا سعيد لأنني أشارك بشكل مُنتظم، ومُقتنع بأن أدائي سيكون أفضل أكثر فأكثر بمرور اللقاءات”.