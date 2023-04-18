بن ناصر :”هذا هو ميلان.. هذا هو تاريخنا”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة إثر قيادة فريقه للتأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال.

وقال إسماعيل بن ناصر عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” عقب المباراة “هذا هو ميلان.. هذا هو تاريخنا .. نصف نهائي… ها هو نحن”.

ويقترب متوسط ميدان الخضر من تحقيق حلم الجزائريين بالفوز بالنهائي، ليصبح ثاني لاعب جزائري حامل للقب الأوروبي بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر.

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