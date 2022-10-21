بن ناصر :” هذه الفرق الجزائرية ستندثر مستقبلا”

طالب رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر من المسؤولين عن الرياضة الجزائرية بالعدل في منح الشركات الوطنية لفرق البطولة.

وقال بن ناصر لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”اضن ان عدد من الفرق الجزائرية ستنتهي، مثل شبيبة سكيكدة و وفاق القل ووفاق سطيف إلى جانب اتحاد عنابة مثلا سيندثرون، نريد ان يتم تطبيق العدل في منح الشركات الوطنية”.

كما أضاف :”كل الفرق تعاني في صمت، و اؤكد أن البطولة سيبقى منها ستة أو سبعة فرق محلية فقط لولا لم يتم التعامل مع الامر بشكل جيّد”.

كما أردف بن ناصر :”اتمنى من رئيس الجمهورية أن ينظر إلى هذه الفرق و خاصة المجهرية مثلنا، صراحة اعترف بالامر لكننا نمثل منطقة في الجزائرية، أتمنى ان يقدموا لنا يد المساعدة”

وختم “شباب بلوزداد يملك كل المقومات التي يتمنى أي فريق منحه اياها، و هذا ما اريد ان يحدث معنا”.

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