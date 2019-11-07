بن ناصر: “هذه هي النقاط التي أعمل على تطويرها في طريقة لعبي”

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، سعيه لتطوير طريقة لعبه أكثر مستقبلا، موضحا النقاط التي سيعمل عليها لبلوغ ذلك.

وصرح بن ناصر، في حوار لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”: “أعرف النقاط التي يجب علي تحسينها، يجب أن أكون القائد، ومهمتي تتطلب مني التحدث أكثر على الميدان، وخارجه”.

وأضاف: “يجب أن أتعلم إعطاء أفضل الإرشادات لزملائي في الفريق، للسيطرة على الضغط في الأوقات الصعبة”.

وتابع: “من جانب آخر يجب أن أحسن أدائي التكتيكي، في البحث عن الكرة، والخروج من الضغط والوضعيات الصعبة، لإتاحة الفرص لزملائي”.