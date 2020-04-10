بن ناصر: “هذه هي تشكيلة الأحلام بالنسبة لي”

الرياضة
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بن ناصر: “هذه هي تشكيلة الأحلام بالنسبة لي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان، عن التشكيلة التي يعنبرها، “تشكيلة الأحلام”، بالنسبة له.

وصرح بن ناصر، في هذا الخصوص، خلال إجابته على أسئلة متابعيه: “بالنسبة لتشكيلة الأحلام، الخاص بي أختار ديدا في حراسة المرمى”.

وفي خط الدفاع قال لاعب الخضر : “أختار روبيرتو كارلوس، مالديني، نيستا، في وسط الدفاع، وكافو، على الجهة اليمنى”.

وبخصوص خط وسط الميدان، اختار بن ناصر تشكيلته كل من: “بيرلو، تشافي، بالإضافة لانييستا”.

وختم إسماعيل بن ناصر، تشكيلة بأسماء ثلاث من نجوم الكرة في خط الهجوم باختياره: “ميسي، رونالدينيو، والظاهرة رونالدو”.


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