بن ناصر وآيت نوري ضمن تشكيلة اللاعبين الأغلى قيمة في “كان 2023”

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، وريان آيت نوري، ضمن التشكيلة الأغلى قيمة، من اللاعبين المشاركين في نهائيات أمم إفريقيا 2023.

وكشفت صحيفة “أونز مونديال” عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، تشكيلة اللاعبين الأغلى قيمة في “كان 2023″، والتي ضمت بن ناصر، وآيت نوري.

وحددت القيمة السوقية للثنائي الجزائري، حسب ذات المصدر، بـ35 مليون أورو بالنسبة لبن ناصر، و28 مليون أورو لآيت نوري.

ووضعت صحيفة “أونز مونديال”، الدولي الجزائري الآخر أمين غويري ضمن هذه التشكيلة بقيمة 28 مليون أورو، إلا أن هذا الأخير تم استبعاده مؤخرا من قائمة الخضر.

ويعتبر نجم المنتخب النيجيري، مهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسمين، أغلى لاعب افريقي مشارك في “كان 2023″، حيث بلغت قيمته التسويقية 100 مليون أورو.