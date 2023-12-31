بن ناصر وإيمان خليف سفيران لمنظمة اليونيسف للنوايا الحسنة

عين، اليوم الأحد، كل من لاعب المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر والبطلة الجزائرية في الملاكمة إيمان خليف لمنظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة.

وتم استغلال تواجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في أرض الوطن، أين وقع على العقد الودي قبل التنقل مباشرة إلى المركز التقني بسيدي موسى.

فيما تواجدت إيمان خليف كذلك في قلب الحدث، حيث ستكون هي الأخرى سفيرة للنوايا في مهمتها الجديدة وهذه المرة من الطابع الانساني.

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