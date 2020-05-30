بن ناصر: ” والدي إشتغل بنّاءً وأصر على نجاحنا في الدراسة”

كشف اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن إصرار والده على التعليم والدراسة، بالرغم من المواهب الكروية التي كان يتمتع بها.

وأجرى متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي حوارا مطولا مع موقع “كالتشو ميركاتو”، أجاب من خلاله عن العديد من الإستفسارات قائلا:

“كنت ذكي جدا في المدرسة.. والدي كان في سن الـ20 عندما قدم إلى فرنسا من المغرب، لقد عمل كبناء منذ سنه الـ12، لم يكن يعرف لا القراءة ولا الكتابة، لذلك فهو يعتبر المدرسة كأهم شيء ويقول لنا : “أنا أعمل من أجلكم لأنني لا أريد أن تعيشوا نفس الظروف التي عشتها، لذلك عليكم الدراسة”.