بن ناصر والميلان في مجموعة الموت لرابطة الأبطال

تعرف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر وناديه أسي ميلان الإطالي، اليوم الخميس، عن منافسيهم في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ووضعت قرعة رابطة أبطال أوروبا، نادي آسي ميلان، الذي يلعب له إسماعيل بن نصار، ضمن المجموعة الثانية.

وسيصدم الدولي الجزائري، وناديه الإيطالي، بثلاثة من كبار الأندية الأوروبية، ويتعلق الأمر بكل من بليفربول الإنجليزي، أتليتيكو مدريد الإسباني، ونادي بورتو البرتغالي.

يذكر أن إسماعيل بن نصار، سيشارك هذا الموسم، لأول مرة في مشواره الكروي، في منافسة رابطة أبطال أوروبا.